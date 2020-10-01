BIST 1.150
DOLAR 7,74
EURO 9,09
ALTIN 472,63
HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin ile kazanın

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kritik sürecinin devam ettiği, son 24 saat içinde olumsuz bir gelişme olmadığı bildirildi.

Abone ol

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyeleri, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak takibi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Başkanımızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

24 gündür yoğun bakımda
CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Böcek'e, 5 gün önce daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Şeyma Bakan'ın iddiası: Başörtülü olduğum için staja kabul edilmedim
Putin ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü iki isimden ortak ateşkes çağrısı
Varank'tan çarpıcı 'üretim' değerlendirmesi: Son 6 ayın rekoru kırıldı
Mehmet Ceyhan'dan 3'üncü ve 4'üncü dalga uyarısı
İYİ Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde! Her şey Akşener'e bağlı
Elektriğe zam yapıldı! 3 ay geçerli olacak zam Resmi gazetede yayınlandı
ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş yasağı var mı?
İTO verileri İstanbul'da perakende ve toptan fiyatları arttı
Bursa'da kiralık araçla şovun sonu kötü bitti! Şoka girdi
Arif Akpınar kimdir yaşı kaç Arif Akpınar ölüm haberi geldi
Dünya Sağlık Örgütü 'Kongolu kadınlara cinsel istismar' iddialarını soruşturacak
Erhan Kiani kimdir nereli Meral Kaplan'ın kızının babası ne iş yapıyor?
Yorumlar