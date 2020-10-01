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Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı

SURİYE'nin Afrin kentinde, teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından güvenlik güçleri, saldırıyla bağlantısını belirlediği bazı kişileri gözaltına aldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinin en işlek noktalarından olan Nevruz Caddesi’nde, sabah saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından caddedeki 2 kişi hafif yaralandı. Bazı ev ve iş yerlerinde hasara yol açan patlamanın ardından yerel güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı. Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıyla bağlantısı olduğu belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar, gözaltındaki kişilerin geçmişte PKK/YPG ile irtibatlarının bulunduğunu belirtirken, sorgulama doğrultusunda gözaltı sayısının da artabileceğini kaydetti.

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