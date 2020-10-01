Fenerbahçe idmanında Selçuk Şahin sürprizi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanı İdari Menajer Volkan Ballı ve Fenerbahçeli eski futbolcu Selçuk Şahin de izledi.

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Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra istasyon alanında kondisyon çalışması yaparken antrenmanın basına açık olan bölümü tamamlandı.



Selçuk Şahin sürprizi

İdmanı geçtiğimiz günlerde futbola veda ettiğini açıklayan ve Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı iddia edilen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin de takip etti. Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan tek isim oldu.