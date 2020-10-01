BIST 1.150
DOLAR 7,74
EURO 9,09
ALTIN 472,63
HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kazanın

Eşi boğazını sıktı! Samsun'da genç kadın kocasına bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da genç bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı.

Abone ol

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Z.T. (24) evlerinde tartışma sırasında kocası K.T.'yi kalbinin alt kısmından bıçakla yaraladı.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.T., tedavi altına alındı. Z.T. adlı kadın polis tarafından gözaltına alındı. Kadının kocası boğazını sıkınca kendisini korumak için istemeyerek yaraladığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Zonguldak'ta akılalmaz olay! 'Bana da bir şarkı çal' diyerek tıp öğrencisini bu hale getirdiler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Şeyma Bakan'ın iddiası: Başörtülü olduğum için staja kabul edilmedim
Putin ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü iki isimden ortak ateşkes çağrısı
Varank'tan çarpıcı 'üretim' değerlendirmesi: Son 6 ayın rekoru kırıldı
Mehmet Ceyhan'dan 3'üncü ve 4'üncü dalga uyarısı
İYİ Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde! Her şey Akşener'e bağlı
Elektriğe zam yapıldı! 3 ay geçerli olacak zam Resmi gazetede yayınlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri Valisi Günaydın açıkladı! Maske kuralını ihlal eden pazarcılar yandı
Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 2 yaralı
HES kodu alma e devlet üzerinden nasıl yapılır anlatımlı tablo
Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü! Yaralılar var
Fenerbahçe idmanında Selçuk Şahin sürprizi
Hakkı Bulut kimdir kaç yaşında 9 evliliği ve bilinmeyen eşleri
Yorumlar