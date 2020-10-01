Zonguldak'ta akılalmaz olay! 'Bana da bir şarkı çal' diyerek tıp öğrencisini bu hale getirdiler
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Çağatay Çelik'i arkadaşlarıyla sahilde gitar çaldığı sırada darbederek, çenesini kırdı.
Olay, 30 Eylül Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında, Kozlu sahilinde meydana geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Çağatay Çelik, intörn olarak görev yaptığı acil servisteki mesaisinin ardından 1 gün sonra okulunda yapacağı sunum nedeniyle arkadaşlarıyla stres atmak için yürüyüşe çıktı.
Çelik, sahilde arkadaşlarıyla gitar çalıp, şarkı söyledi. Eve gitmek için toparlanan Çelik ve arkadaşlarına, yanlarına gelen 3 genç saldırdı. Yanındaki 2 arkadaşı kaçarken, Çelik ise 3 kişinin tekme tokat saldırısına uğradı. Çenesi kırılan Çelik, güçlükle kaçarak, polisi ve ailesini aradı.
Serbest bırakıldı: Sahile gelen polis ekipleri, Mert B., Murat B. ve G.K.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, lisanslı boksör olduğu iddia edilen Mert B. ve Murat B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. G.K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Stres atmak için sahile gitmişti: Öğrenim gördüğü tıp fakültesi hastanesinde tedaviye alınan Çağatay Çelik, çenesinden ameliyat oldu. Kırılan çenesinin sol ve sağ kısmında vidalar takılan Çelik, güçlükle konuşabiliyor. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Çelik, hastanedeki görevinden çıktıktan sonra 1 gün sonraki sunumu öncesi arkadaşlarıyla stres atmak amacıyla sahile gittiklerini söyledi.