Zonguldak'ta akılalmaz olay! 'Bana da bir şarkı çal' diyerek tıp öğrencisini bu hale getirdiler

Çelik, sahilde arkadaşlarıyla gitar çalıp, şarkı söyledi. Eve gitmek için toparlanan Çelik ve arkadaşlarına, yanlarına gelen 3 genç saldırdı. Yanındaki 2 arkadaşı kaçarken, Çelik ise 3 kişinin tekme tokat saldırısına uğradı. Çenesi kırılan Çelik, güçlükle kaçarak, polisi ve ailesini aradı.