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İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 1.47, toptan fiyatlar yüzde 2.62 arttı! İTO açıkladı

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1.47, toptan fiyatlar yüzde 2.62 arttı.

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İstanbul'da eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11.66 ve toptan fiyatlar yüzde 13.40 arttı.

Eylül ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8.84, giyim harcamalarında yüzde 1.99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.67, gıda harcamalarında yüzde 1.26, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0.81, konutta yüzde 0.56 artış yaşandı. Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0.99 azalış görüldü.

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