BIST 1.149
DOLAR 7,74
EURO 9,09
ALTIN 472,48
HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin ile kazanın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu taziye ziyareti için Kuveyt'te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle bu ülkeye taziye ziyaretinde bulundu. 

Abone ol

Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al Sabah karşıladı. İki Bakan daha sonra havalimanında görüşme gerçekleştirdi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül'de 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasıyla, ülkenin yeni emiri olduğu duyurulan Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah (83), 30 Eylül'de Meclis önünde yemin ederek görevine başlamıştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Şeyma Bakan'ın iddiası: Başörtülü olduğum için staja kabul edilmedim
Putin ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü iki isimden ortak ateşkes çağrısı
Varank'tan çarpıcı 'üretim' değerlendirmesi: Son 6 ayın rekoru kırıldı
Mehmet Ceyhan'dan 3'üncü ve 4'üncü dalga uyarısı
İYİ Parti'de 15 milletvekili istifanın eşiğinde! Her şey Akşener'e bağlı
Elektriğe zam yapıldı! 3 ay geçerli olacak zam Resmi gazetede yayınlandı
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığına İsmail Tatlıoğlu seçildi
Çorum'da maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
2020 Mevlid Kandili ne zaman başlar ne zaman biter?
Rus muhalif Navalnıy: Zehirlenmemin arkasında Putin var
Djaniny Semedo, Trabzonspor’da! Bonservis bedeli yok
HES kodu alma SMS ile nasıl olur ücreti kaç para?
Yorumlar