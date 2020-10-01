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İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığına İsmail Tatlıoğlu seçildi

Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti'de grup başkanlığı ve grup başkanvekilleri seçimi yapıldı.

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İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, partisinin TBMM Grup Başkanlığına seçildi.

İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında basına kapalı toplandı.

Toplantıda, grup başkanlığı ve grup başkanvekilleri seçimi yapıldı. Tatlıoğlu, grup başkanı seçilirken, grup başkanvekilliğinde değişikliğe gidilmedi.

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Grup Başkanvekililiği görevine devam edecek.

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