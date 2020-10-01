Karaman'da ağabeyinin polis olduğunu söyleyerek karantinadan kurtulmaya çalıştı

KARAMAN'da polisin 'HES' kodu kontrolü sırasında karantinayı ihlal ettiği belirlenen Büşra A.(26), ağabeyinin polis olduğunu söyleyip, zorunlu olarak yurda yerleştirilmekten kurtulmak istedi.

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​İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin farklı noktalarında 'HES' kodu kontrolü yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde kontrollerini gerçekleştiren polis, Büşra A.'nın, annesi koronavirüse yakalandığı için temaslı kişi olması nedeniyle olması gereken karantinayı ihlal ettiğini belirledi.

Karantinasının bitimine 2 gün kaldığını ve alışveriş yapıp evine geri döneceğini belirten Büşra A., ağabeyinin polis olduğunu belirtip, zorunlu olarak yurda yerleştirilmekten kurtulmak istedi. Cep telefonuyla ağabeyini arayıp, polislerle konuşturmaya çalıştı. Ancak polis memurları, ''Bunu evden çıkmadan önce düşünecektiniz. Ağabeyin polis değil, vali olsa da bu bir şeyi çözmüyor'' diyerek genç kızı, ambulans eşliğinde yurda yerleştirilmesini sağladı.

Maaşını çekmek isterken farkedildi

Eşi ve çocukları koronavirüse yakalanan Alaaddin Elitok (76) da, banka şubesinden maaşını çekmek isterken karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı. Elitok, polise karantinasının 1 Ekim'de sona erdiğini söyledi. Polis, 1 Ekim tarihinin de karantina süresine dahil olduğunu ve yarın dışarı çıkabileceğini belirtti. Karantinasının bitimine 1 gün kaldığı belirlenen Elitok da ambulans eşliğinde yurda yerleştirildi.