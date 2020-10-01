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Feci olay! Beşiktaş'ta bir kişi serviste kendisini uyaran kadına saldırdı!

BEŞİKTAŞ'ta serviste tartıştığı iş arkadaşı kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olay İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Darphane'de çalışan Ayşe Can, dün akşam mesai bitiminde evine gitmek için servis aracına bindi.

Serviste önünde oturan iş arkadaşı A. Ş’yi koltuğunu yatırdığı için uyaran Ayşe Can'la bu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A. Ş'nin Ayşe Can’ı darbetti.

Olayın ardından Ayşe Can'ın polis merkezine giderek şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheli A.Y'yi gözaltına aldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

 "Beni defalarca yumrukladı"

Hastaneden darp raporu alan Ayşe Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A. Ş'nin kendisini servis aracında defalarca yumrukladığını öne sürdü.

İş yerinde paydos ettikten sonra servis aracına bindiklerini ve iş arkadaşı olan şüphelinin ön koltuğu geriye yasladığını savunarak, "Beni taciz edercesine koltuğunu geriye yasladığı için kendisini uyardım. Aldırış etmedi. Tartışma esnasında bana birtakım hakaretlerde bulundu. Böyle olunca tartışma büyüdü. Tartışma esnasında beni peş peşe yumrukladı. Servis arkadaşlarımız ayırdı." diye konuştu.

Her gün medyada kadına şiddet olaylarına tanıklık ettiklerini ifade eden Can, "Bir gün benim başıma geleceği hiç aklıma gelmezdi ve ben bunu bugün yaşadım." dedi.

Can, şüpheliden şikayetçi olduğunu belirterek, olayın takipçisi olacağını söyledi.

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