Ayşenur Arslan ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa çağrıldı! "Bekle-me-diğim mektup geldi"

Gazeteci Ayşenur Arslan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınması için savcılığa çağrıldı.

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Evine ulaşan tebligatla ifadeye çağrıldığını öğrenen Ayşenur Arslan, konunun ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Savcılığın çağrısını sosyal medya hesabından duyuran Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bekle-me-diğim mektup geldi"

Güzel bir sonbahar günü. Kapı çaldı: Posta! Bekle-me-diğim mektup geldi. Savcılığın beni göresi gelmiş. Şüphe çekmesin diye “şüpheli” gibi gidecekmişim. Görüşecekmişiz!

Güzel bir sonbahar günü. Kapı çaldı: Posta! Bekle-me-diğim mektup geldi. Savcılığın beni göresi gelmiş. Şüphe çekmesin diye “şüpheli” gibi gidecekmişim. Görüşecekmişiz! pic.twitter.com/rPloHJ0oOw — Ayşenur Arslan (@AysenurArslantv) October 1, 2020