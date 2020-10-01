Ayşenur Arslan ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa çağrıldı! "Bekle-me-diğim mektup geldi"
Gazeteci Ayşenur Arslan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınması için savcılığa çağrıldı.Abone ol
Evine ulaşan tebligatla ifadeye çağrıldığını öğrenen Ayşenur Arslan, konunun ne olduğunu bilmediğini söyledi.
Savcılığın çağrısını sosyal medya hesabından duyuran Arslan, şu ifadeleri kullandı:
"Bekle-me-diğim mektup geldi"
Güzel bir sonbahar günü. Kapı çaldı: Posta! Bekle-me-diğim mektup geldi. Savcılığın beni göresi gelmiş. Şüphe çekmesin diye “şüpheli” gibi gidecekmişim. Görüşecekmişiz!
Güzel bir sonbahar günü. Kapı çaldı: Posta! Bekle-me-diğim mektup geldi. Savcılığın beni göresi gelmiş. Şüphe çekmesin diye “şüpheli” gibi gidecekmişim. Görüşecekmişiz! pic.twitter.com/rPloHJ0oOw— Ayşenur Arslan (@AysenurArslantv) October 1, 2020
Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programındaki dış politika eleştirilerini yasa ihlali sayan RTÜK, Halk TV’ye, “Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” maddesinden, beş günlük ekran karartma cezası vermişti.