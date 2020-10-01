Temmuz sıcakları geri geliyor! Çöl sıcakları Ekim'de Türkiye'yi kavuracak
TÜRKİYE'nin batısında 2 gündür etkili olan serin ve yağışlı havanın ardından aşırı sıcak hava geliyor. Cumartesi gününden itibaren artan değerler ile İstanbul, İzmir ve Muğla'da görülecek sıcaklık dereceleri paylaşıldı.
İstanbul'u vuran dolu, kışın habercisi olarak düşünülüyordu ancak veriler işin tam tersi olduğunu gösterdi. Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelecek sıcak hava dalgası ile 7. sıcak hava dalgasını yaşayacağımız belirtildi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Ekim ayında Temmuz değerleri görüleceğini belirterek beklenen sıcak havaya ilişkin bilgiler verdi. İşte ilerleyen günlerde beklenen hava durumu...
Dilek Çalışkan, ''Eylül ayı tamamen sıcak geçti. 2 gün bir serinlik yaşadık. Ancak yaz bitmiyor'' diyerek sıcaklıkların hafta sonundan itibaren yeniden yükseleceğine işaret etti.
Yurt genelinde artacak ama..: Çok uzun yılların en sıcak sonbaharı olduğu da belirten Çalışkan, ''Sıcaklık artışı yurt genelinde olacak ancak bundan en çok Marmara ve Ege Bölgesi etkilenecek'' dedi.
Sıcaklıklardaki belirgin artışlarla hafta başından perşembe gününe kadar sıcaklıkların çok yüksek olduğunu söyleyen Çalışkan, ''Bu sıcaklıklar temmuz değerlerinde. İstanbul 32 Ege'de dereceler 35'lere kadar çıkacak'' bilgisini verdi.