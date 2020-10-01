Son dakika Bodrum açıklarında deprem! AFAD şiddetini açıkladı son depremler
MUĞLAnın Bodrum ilçesi açıklarında son dakika panik yaratan bir deprem meydana geldi.. AFAD, Bodrum'da denizden 63 kilometre açığında olan depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı.Abone ol
Son dakika haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deprem oldu. Depremin şiddeti 4.3. olarak kaydedildi. Denizden 63 kilometre açıkta meydana gelen deprem, ilçe merkezinde de hissedildi.
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