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Son dakika Bodrum açıklarında deprem! AFAD şiddetini açıkladı son depremler

MUĞLAnın Bodrum ilçesi açıklarında son dakika panik yaratan bir deprem meydana geldi.. AFAD, Bodrum'da denizden 63 kilometre açığında olan depremin şiddetini 4.3 olarak açıkladı.

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Son dakika haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deprem oldu. Depremin şiddeti 4.3. olarak kaydedildi. Denizden 63 kilometre açıkta meydana gelen deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. 

AFAD SON DEPREMLER LİSTENİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

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