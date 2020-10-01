HDP'li vekiller Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı! TBMM'nin açılış törenine katılmayacaklar

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Meclis Genel Kurulu'na katılmayarak vekillerin meclis bahçesinde oturma eylemi başlattığını açıkladı.

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, "Kobani soruşturması" kapsamında partilerine yönelik gözaltı operasyonlarına karşı Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

"Bizler Meclis'in üçüncü büyük partisiyiz. Muhalefet hakkımızı her platformda kullanmaya devam edeceğiz." diyen Mithat Sancar, "Bugün Meclisin açılış törenine katılmama kararı aldık." diye konuştu.

"Genel Kurul devam ettiği sürece oturma eyleminde olacağız"

Sancar sözlerine şöyle devam etti: Bu Meclis'e karşı bir tutum değildir, Meclisi demokratik siyasetin en önemli platformlarından biri olarak gördüğümüz gerçeğine aykırı bir tutum değildir. Meclis demokratik siyasette önemlidir. Haksızlığı Meclis Genel Kurulundan değil, Meclis bahçesinden halklarımıza duyurmayı daha doğru ve uygun bir yöntem olarak gördük. Meclis bahçesinde oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Genel Kurul devam ettiği sürece oturma eyleminde olacağız.

Vekiller açıklamanın ardından Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı.

"HDP'nin tek bir yöneticisi ve üyesi de kalsa..."

Pervin Buldan ise şunları kaydetti: 1 Haziran'da başlattıkları "Demokratik Mücadele Programı" ile topluma umut veren bir süreci başlattıklarını söyledi. Buldan, savaş politikalarına karşı barış ve ülkenin tüm sorunlarına ortak çözüm konusunda mücadele yürüttüklerini dile getirerek "HDP fikriyatıyla, ilkeleriyle, çözüm siyasetiyle ve dayandığı büyük toplumsal destekle Türkiye siyasetinde tarihsel rol oynayan büyük bir siyasal güçtür. HDP, dimdik ayaktadır. Tek bir yöneticisi ve üyesi de kalsa HDP fikriyatı bu ülkede mutlaka başarıya ulaşacak ve demokrasi içerisinde yaşam bulacaktır.