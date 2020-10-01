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Dağlık Karabağ'da sert çatışmalar sürerken... "Uzun sürecek bir savaşa hazırlanmalıyız"

AZERBAYCAN ve ERMENİSTAN arasında sert çatışmalara sahne oluyor. Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Arutyunyan, Karabağ'ın uzun sürecek bir savaşa hazırlanması gerektiğini belirtti.

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Arayik Arutyunyan, "Uzun sürecek bir savaşa hazırlanmalıyız, aksi halde en önemli görevimiz olan kendi ülkemizde yaşama hakkını koruma konusunda sorunlar yaşayacağız. Şu anda ordumuzun görevi, düşmanı barışa zorlamak" görüşünü savundu.

İddialı açıklamalar

Basın toplantısı düzenleyen Arutyunyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların Azerbaycan'ın yenilgisiyle ya da en azından Azerbaycan zafer kazanmadan biteceğini iddia etti.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.
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