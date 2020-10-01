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Gaziantep'te motosiklet üzerindeki 2 arkadaş öldü

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP’te, bariyere çarpan motosikletteki her ikisi de 18 yaşındaki Ali Can Oğan ile arkadaşı Cahit Arslan yaşamını yitirdi.

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Kaza, sabah saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cahit Arslan lokantada çalışan arkadaşı Ali Can Oğan'ı eve götürmek için motosikletle yola çıktı. Arslan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı.

Kazada, yola savrulan iki arkadaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Can Oğan ve Cahit Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Arslan ve Oğan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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