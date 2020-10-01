Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 'Gayrimeşru ilişkiler' açıklaması olay yarattı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gayrimeşru ilişkileri sıradanlaştıran, şiddeti ve istismarı teşvik eden yayınlar yapmak milletimize, medeniyetimize, nesillerimize ve geleceğimize karşı işlenen büyük bir suçtur, pervasızlıktır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda 'Cami ve İlim' temasının işleneceği 'Camiler ve Din Görevlileri Haftasının' açılışı yapıldı.

ATV'de Esra Erol'un programında komşusundan gayrimeşru bebek doğuran Esra K. ismli kadın, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. DNA testi sonucunda, kendisinden 28 yaş büyük komşusundan dünyaya getirdiğinin ortaya çıkmasının ardından sevinen Esra K., "Şükür elhamdülillah" demişti.

RTÜK Üst Kurul Üyesi Onur Konuralp; Ferdi Karakuş, Esra Karakuş ve Cengiz Koraltan arasında geçen skandal olayla ilgili ATV'ye para cezası verdi.

Olayın yankıları sürerken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan konuya ilişkin çok sert açıklamalar geldi.

Erbaş, "Reyting adına, bütün aile, gelenek, ahlak ve inanç değerlerini hiçe sayarak şüyuu vukuundan beter çirkinlikleri ekranlara taşımak, gayrimeşru ilişkileri sıradanlaştıran, şiddeti ve istismarı teşvik eden yayınlar yapmak milletimize, medeniyetimize, nesillerimize ve geleceğimize karşı işlenen büyük bir suçtur, pervasızlıktır, sorumsuzluktur." diye konuştu.

"Vahim ve tehlikeli bir istismar çeşidi"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam eti:

*Bir yerde şiddete davet eden, tekfir ve tehdit eden bir dil, İslam coğrafyasında kavga ve tefrikaya çağıran bir tutum varsa orada Müslümanca bir feraset, basiret, davranış ve ahlak yok demektir. Diğer yandan istismar sadece dini alanla sınırlı değildir. Algı operasyonlarıyla milli değerler ve şahsiyetleri kullanarak menfaat devşirmeye çalışması da dikkat edilmesi gereken vahim ve tehlikeli bir istismar çeşididir. Aynı şekilde reyting adına, bütün aile, gelenek, ahlak ve inanç değerlerini hiçe sayarak şüyuu vukuundan beter çirkinlikleri ekranlara taşımak, gayrimeşru ilişkileri sıradanlaştıran, şiddeti ve istismarı teşvik eden yayınlar yapmak milletimize, medeniyetimize, nesillerimize ve geleceğimize karşı işlenen büyük bir suçtur, pervasızlıktır, sorumsuzluktur.