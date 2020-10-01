YÖK'ten 'Suriyelilere fazla kontenjan ayrılıyor' iddiasına yanıt

Yükseköğretim Kurulunca, "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin yurt dışından mezun hekimlere açtığı denklik sınavında Suriyeli adaylara daha fazla kontenjan ayrıldığına" dair iddialara ilişkin açıklama geldi.

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YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından söz konusu iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan kişiler için tanıma ve denklik başvuru süreçleriyle ilgili olarak, diğer başvuru sahiplerinden farklı şekilde "iki aşamalı" değerlendirme yapıldığı, Seviye Tespit Sınavı'nın yanı sıra diploma ve derece tespitlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

"Bu süreç, Seviye Tespit Sınavı yerine geçmemektedir"

İbraz ettikleri belgeleri için resmi makamlardan onay alamayan Suriyeliler de dahil yabancı uyruklu adayların, Seviye Tespit Sınavı'na girebilmek için ayrıca diploma ve derece tespit süreçlerine tabi tutulduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreç, Seviye Tespit Sınavı yerine geçmemektedir. Diploma ve Derece Tespit Komisyonları üniversitelerimizde oluşturulmuş olup alanlarına göre hakkında karar alınan kişiler, üniversitelerde ilan edilen tarihlerde bu komisyonlarda değerlendirilir ve sonuçlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Diploma ve Derece Tespit Komisyonları tarafından oluşturulan kanaat Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesinden sonra kişi denklik almamaktadır, ilgili komisyon ve kurullarda kişinin denklik incelemesi devam etmektedir. Burada bahsedilen kişiler için de tıp doktorluğu denkliğine yönelik Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemleri (SYBS) işlemlerine tabi tutulmaktadırlar.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilanı da bu kapsamda tıp doktorluğu Diploma ve Derece Tespit Komisyonunun yapacağı mülakat olup Seviye Tespit Sınavı değildir, kişilerin değerlendirmeleri Komisyon görüşleri sonrası devam etmektedir ve SYBS işlemlerine tabi tutulmaktadırlar. SYBS işlemleri kişilerin uyruğuna göre değil, alan bazlı yapılmaktadır."