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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım 'ah çocuklar' deyip görüntüleri paylaştı

Anadolu Ajansı

ÜMRANİYE'de bir parkta çardakları kırarak ateş yakan çocukların görüntüleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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İnkılap Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Kaplan Parkı'nda bir araya gelen bir grup çocuk burada bulunan çardakları kırıp ateş yaktı.

Çocukların ateş yakma anı parkta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Parklardaki çardakları kırarak mangal yakmak mı? Ah çocuklar, bu görüntüleri yayınlamayı asla istemezdim ama bilinsin ki kamera sistemlerimiz sayesinde parklarımız 7x24 izleniyor ve kaydediliyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, görüntülere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklar yaramazlık yapar, çocukları seviyoruz. Çocuklarımıza nasihat edelim. İlçemizde 380'e yakın parkımız var, irili ufaklı. Bu parklarımızı lütfen temiz tutalım. zarar vermeyelim." diye konuştu.

Parklarda mangal ve ateş yakılmaması gerektiğini ifade eden Yıldırım, çocukları sevdiğini ve çocukların parkları düzenli kullanması gerektiğini söyledi.

Ümraniye Millet Bahçesini en iyi millet bahçesi haline getirdiklerini belirten Yıldırım, çocukların bu bahçede güvenli bir şekilde mangal yapabileceğini ifade etti.

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