Davutoğlu'ndan Bakan Koca'ya vaka sayısı tepkisi: Aklımızla dalga geçmeyin

Yakın tarihte siyasi arenada yerini alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Her vaka hasta değildir' açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yanıt verdi.

Abone ol

Dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Her vaka hasta değildir' açıklaması yapmıştı. Bakan Koca, "vaka ve hasta" kavramlarının ayrımına dikkat çekerken, günlük olarak paylaşılan tabloda "hasta" sayısının yer aldığını belirtmişti.

Davutoğlu: Aklımızla dalga geçmeyin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yanıt verdi.

Davutoğlu, “Rakamlarla oynayarak, gerçekleri saklayarak krizi yönetemezsiniz. Koronavirüs rakamlarının hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Dürüst olacaksınız, şeffaf olacaksınız ki insanlar size inansın, size güvensin. Vaka sayısı, hasta sayısı ayrı diyerek aklımızla dalga geçmeyin” açıklamasında bulundu.

Rakamlarla oynayarak, gerçekleri saklayarak krizi yönetemezsiniz.



Koronavirüs rakamlarının hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Dürüst olacaksınız, şeffaf olacaksınız ki insanlar size inansın, size güvensin. Vaka sayısı, hasta sayısı ayrı diyerek aklımızla dalga geçmeyin. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 1, 2020

Bakan Koca tam olarak ne demişti?

Koca, "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" diye konuşmuştu.