Fenerbahçe Cisse transferini Gülen Gözler'in Vecihi karakteriyle tanıttı
Fenerbahçe, Papiss Cisse transferini "Gülen Gözler" filmindeki "Vecihi" karakteriyle açıkladı.Abone ol
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Senegalli futbolcu Papiss Cisse'yi transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Cisse transferini Türk sinemasının klasikleşen filmlerinden Gülen Gözler'in unutulmaz karakteri Vecihi ile tanıttı. 35 yaşındaki Cisse, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.
Yıllık 1 milyon Euro
Cisse, ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti. 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atan tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Ailemize hoş geldin! 💛💙 pic.twitter.com/TRQHTLy5YB— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 1, 2020
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