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Fenerbahçe Cisse transferini Gülen Gözler'in Vecihi karakteriyle tanıttı

Fenerbahçe, Papiss Cisse transferini "Gülen Gözler" filmindeki "Vecihi" karakteriyle açıkladı.

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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Senegalli futbolcu Papiss Cisse'yi transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Cisse transferini Türk sinemasının klasikleşen filmlerinden Gülen Gözler'in unutulmaz karakteri Vecihi ile tanıttı. 35 yaşındaki Cisse, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.

Yıllık 1 milyon Euro
Cisse, ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti. 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atan tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin transferleri
Mert Hakan Yandaş
Caner Erkin
Gökhan Gönül
Filip Novak
Mame Thiam
İsmail Yüksek
Barış Sungur
Sinan Gümüş
Jose Sosa
Mauricio Lemos
Enner Valencia
Marcel Tisserand
Nazım Sangare
Mbwana Samatta
Papiss Cisse

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