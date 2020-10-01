Fenerbahçe Cisse transferini Gülen Gözler'in Vecihi karakteriyle tanıttı

Fenerbahçe, Papiss Cisse transferini "Gülen Gözler" filmindeki "Vecihi" karakteriyle açıkladı.

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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Senegalli futbolcu Papiss Cisse'yi transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Cisse transferini Türk sinemasının klasikleşen filmlerinden Gülen Gözler'in unutulmaz karakteri Vecihi ile tanıttı. 35 yaşındaki Cisse, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.

Yıllık 1 milyon Euro

Cisse, ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti. 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atan tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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Papiss Cisse