Önce Konya bu kez Sivas! 30 kez intihara kalkışan adam yeniden ortaya çıktı

SİVAS'ta intihar girişiminin faili Mehmet H., geçtiğimiz günlerde Konya'da da aynı girişimde bulunmuştu. 48 suç kaydından 30'u intihar girişimi olan adamın sabıkasına yenisi eklendi. Akıl sır ermeyen olayda, tekrar ikna edilen şahıs, karakola götürüldü.

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Türkiye'nin farklı illerinde 2010 yılından beri intihar girişimlerinde bulunan Mehmet H., bu kez Sivas'ta intihara kalkıştı. Mehmet H., Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı banka binasının çatısına çıktı.

Mehmet H.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda gezinen Mehmet H. bağırarak çeşitli isteklerde bulundu. Cadde trafiğe kapatılarak önlem alındı. Polis ekipleri ve çağırılan psikoloğun yaklaşık 2 saatlik çabasıyla Mehmet H. ikna edildi. Eylemine son veren Mehmet H., polis merkezine götürüldü.

Çevrede toplanan vatandaşlar, o anları meraklı gözlerle izledi.