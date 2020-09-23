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Konya'daki intihar girişiminde 'suç kaydı' gerçeği

İhlas Haber Ajansı

KONYA'da Mehmet H., çıktığı alışveriş merkezinin terasında intihara kalkıştı. Polisi 2 saat boyunca uğraştıran adamın suç kaydı her şeyi gözler önüne serdi. 48 suç kaydından 30'unun intihar girişimi olduğu öğrenildi...

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Olay, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğunu iddia eden Mehmet H. (32) alışveriş merkezinin terasına çıkarak atlamaya çalıştı.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet H.’yi indirmek için dakikalarca dil döktü. Ekiplerin uzun uğraşları sonunda yaklaşık 2 saatte indirilen şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çevrede biriken vatandaşlar ise, bu anları cep telefonuna kaydetti.
Öte yandan, Mehmet H.’nin 48 suç kaydından 30’unun intihar girişimi olduğu öğrenildi.

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