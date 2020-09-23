Kırklareli'nde koronavirüsle mücadele! Bilgi saklayana para cezası verilecek

KIRKLARELİ'de koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 152 lira para cezası kesilecek.

Abone ol

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

3 bin 152 lira para cezası

Filyasyon ekibinden bilgi saklayan, yanlış, eksik bilgi veren ve ekipleri yanıltan kişiler hakkında işlem yapılacak. Bu kişilere 3 bin 152 lira para cezası verilecek.

HES kodu uygulaması

Ayrıca, kamu kurumlarına girişte istenen HES kodu uygulamasından vatandaşlar muaf tutulacak, 65 yaş ve üstü vatandaşların da 10.00-17.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarına binmesine müsaade edilecek.