BIST 1.107
DOLAR 7,69
EURO 9,00
ALTIN 466,01
HABER /  YEREL

İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede

İstanbul’da taksiciler ve servis sürücüleri, Büyükşehir Belediyesinin taksi sayısını arttırma ve kiralama konusundaki çalışmaları ile 9+1 araçlarına “Turizm Taşımacılığı Belgesi” verilmesi yönündeki karalarını protesto etti. Basın açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önüne giden kalabalık grup ile çevik kuvvet arasında arbede yaşandı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası karşısındaki Saraçhane Parkı'nda toplanan yüzlerce servisçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Grup adına İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, basın açıklaması yaptı.

"Biz evimize 7 aydır ekmek götüremiyoruz"

Hamza Öztürk, "Daha önceki UKOME gündemine yine gelmişti, UKOME heyetinin çoğunluğu ile reddedilmişti. Tekrar tekrar ısıtılıp gündeme taşınmasını, yedi aydır boş gezen, evine ekmek götüremeyen servisçi esnafını ciddi manada üzmüştür. Bizim amacımız plaka tahdidinden çok para kazanmak değil. Biz evimize 7 aydır ekmek götüremiyoruz. İBB'ye vermiş olduğumuz taleplerin incelenerek kabul edilmesini istiyoruz" dedi.

Öztürk, "Onun için diyoruz ki, servisçi İstanbul'da zaten ihtiyacın fazlası olarak var. yaklaşık 56 bin 450 servisçinin 26 bin tanesi 7 aydır boş yatıyor. Evine ekmek götüremeye bu mağdur insanlara, yeni bir mağdur kitlesi ilave edilmek isteniyor. Servisçi hizmet üretemediği için, sıkıntıda. Arabasının senedini, evinin kirasını ödeyemediği için sıkıntıda. Bu konularda esnafa destek olmak yerine, 30 Mart seçimlerinden önce 'Tahdidi vereceğiz, tehdit etmeyeceğiz' cümlesi vardı. Şimdi böyle bir kararı dayatmanın, sürekli UKOME'ye getirmenin ne esnafa ne de İstanbul halkına bir faydası olmayacaktır. Onun için biz diyoruz ki, Hani söz vermiştiniz? esnafı üzmeyecektiniz " diye konuştu.

"İmamoğlu bir balon gibi patladı"

Bu arada basın açıklamasının yapılacağı alana elinde balonla gelen bir esnaf, "Ekrem İmamoğlu 25 Mayıs öncesi bize söz verdi, bize bağırdı. Haklarınızı vereceğiz, tehdit değil tahdit vereceğiz dedi. Bir balon gibi böyle patladı Ekrem İmamoğlu, ama haklarımızı yedirtmeyiz" dedi ve elindeki balonu patlatarak duruma olan tepkisini gösterdi.

ARBEDE ÇIKTI
Basın açıklamasının ardından ellerindeki pankartlar ile İBB binası önüne giden kalabalık, burada slogan attı. Çevik kuvvet kalabalığı bina önünden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada polis ile esnaf arasında arbede yaşandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda yeni zirve! Rekor üstüne rekor kırıyor: 7,69'un üzerine çıktı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye-Yunanistan açıklaması
Kana bulayacaktı! 'Baver-Çektar' kod adlı terörist tutuklandı
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan Süleyman Soylu'ya yanıt
Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel için 10 yıl hapis istemi
TÜİK elektrik ve doğalgaz zamlarını açıkladı: elektrik yüzde 32,3 doğalgaz 34,7
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 787 bin 504 oldu
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri düzenlendi
Arkadaşlık teklifin kabul etmeyince öldürüldü! Son cümlesi bakın ne oldu
Berker Başmanav kimdir yaşı kaç Masterchef Berker Yemekteyiz'e katılmış
İBB burs başvurusunda gererken belgeler neler?
Yorumlar 2 yorum