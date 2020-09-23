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RTÜK Türkçe Telaffuz Sözlüğü hazırladı

İhlas Haber Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkçe’nin doğru, güzel ve anlaşılır kullanılması için Türkçe Telaffuz Sözlüğü hazırladı.

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RTÜK, Türkçe'nin doğru, güzel ve anlaşılır kullanılması için önemli çalışmalar yürütüyor. Konuya ilişkin çalıştay düzenleyen RTÜK, daha önce bastırdığı telaffuz sözlüğünü de yeniledi. Türk dili konusundaki önemli çalışmalarıyla bilinen akademisyen Dr. Serhat Demirel'in imzasını taşıyan 667 sayfalık Türkçe Telaffuz Sözlüğü, başta yayıncılar olmak üzere isteyen herkes için Üst Kurulun internet sitesine yüklendi.

“Dilimiz kimliğimizdir”

“Dilimiz kimliğimizdir” başlığıyla önemli eseri takdim eden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dünyanın en zengin dillerinden olan Türkçe'nin bilhassa radyo ve televizyonlarda doğru kullanılması gerektiğini vurguladı. Şahin, Türkçe'nin en güzel şekilde konuşulduğu yayınların hayata geçirilerek izleyici ve dinleyicilere örnek olunmasını tavsiye etti.
https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/BilgiMerkezi/TeleffuzSozlugu/telaffuz-sozlugu-serhat-demirel.pdf URL adresinden ulaşılabilecek Türkçe Telaffuz Sözlüğü'nün ön sözünü ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kaleme aldı.

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