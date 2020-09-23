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Samsun'da camide korona paniği! İbadete kapatıldı

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Yeşilırmak Merkez Camii’nde görevli imam ve müezzinde koronavirüs tespit edilince cami dün akşam geçici olarak ibadete kapatıldı.

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Yeşilırmak Merkez Camii’nde görevli imam ve müezzinin, Covid-19 test sonucu pozitif çıkınca dün akşam ve yatsı namazı vaktinde cami tedbir amaçlı ibadete kapatıldı. İmam ve müezzin ise karantinaya alındı. Çarşamba Belediyesi ekipleri, cami içinde dezenfeksiyon çalışmaları yaptıktan sonra cami bugün yeniden ibadete açıldı. Karantinaya alınan imam ve müezzinin yerine ise geçici görevlendirme ile imam atandı. Öğle namazını camide kılan cemaat ise caminin yeniden ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Mahalle Muhtarı Hüsnü Kuşak, camilerinde görevli müezzin ve imamın 15 gün süreyle karantina altına alındığını belirterek "Camimizin de kapatılması gündeme geldi ancak yapılan araştırmaların ardından cemaate herhangi bir sıkıntıya rastlanılmadı. Dün akşam da camimiz dezenfekte edildi ve bugün ibadete açıldı. Geçici imam görevlendirildi, öğle namazını da hep birlikte kıldık. Herhangi bir sıkıntımız yok, herkes gönül rahatlığıyla camiye gelebilir” dedi.


"Açıldığına çok memnun olduk"
Cami cemaatinden Erol Uzun da kaymakamlık tarafından caminin kontrol edildiğini ve herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade etti. İsmet Nice ise “Mahallemizde başka yakın cami yok, sadece Yeşilırmak Merkez Camisi var. Ben caminin hala kapalı olduğunu sanıyordum, o nedenle öğle namazını evde kıldım. Açıldığına çok memnun olduk” şeklinde konuştu.

Cami cemaatinden Aygün Bayrak, “Camimiz açıldığı için çok memnunuz. Geçici bir imam görevlendirildi, dün kapatılacağı söylenince çok üzüldük, bugün açılınca çok sevindik” dedi.

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