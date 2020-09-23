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Sanatçı Halil Sezai'nin avukatlarından tutukluluk kararına itiraz

TUZLA'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı-oyuncu Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

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İstanbul Tuzla'da geçen hafta komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvuran Sezai'nin avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkemenin, avukatların dilekçesini inceledikten sonra tutukluluğun devamı ya da şüphelinin tahliyesine karar vermesi bekleniyor.

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