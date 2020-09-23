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DEAŞ’ın sözde 'savaşçı'ları Mersin'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı

SURİYE'nin Meskene bölgesinde DEAŞ terör örgütünün sözde savaşçısı olduğu belirlenen 2 kişi, Mersin'de yakalanarak, gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye’nin Meskene bölgesinde, örgüt içinde sözde 'savaşçı' olarak faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler bulunan 2 şüpheli, operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte ele geçirilen dijital malzemelere, incelenmek üzere el koyulurken, soruşturma sürüyor.

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