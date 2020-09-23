BIST 1.103
DOLAR 7,69
EURO 9,00
ALTIN 467,05
HABER /  DÜNYA

Libya'da 'Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan helikopter düştü: 4 ölü

Libya'da Cufra Hava Üssü'ne konuşlu bulunan Rus paralı askerlerini taşıyan bir askeri helikopterin düştüğü ve içerisindeki mühimmatın patladığı kaydedildi. Libya ordusu Sirte ve Cufra koruma birlikleri komutanı Abdulhadi Dırah, olayda 4 Rus askerinin öldüğünü duyurdu. 

Abone ol

Libya'da Cufra Hava Üssü'ne konuşlu bulunan Rus paralı askerlerini taşıyan bir askeri helikopterin düştüğü ve içerisindeki mühimmatın patladığı ifade edildi. 

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basına yaptığı açıklamada, Cufra Askeri Hava Üssü yakınlarındaki Sukne'de TSİ 09.00 sıralarında düşen helikopterin Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıdığını belirtti. Drah, Rusya'ya ait helikopter içerisindeki Rus müerettabatı ve mühimmatıyla birlikte Sukene kentinde düşerek yerde patlaması sonucu 4 Rus asker öldüğünü açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Ankara'da sağlıkçılara saldırı soruşturmasında 5 gözaltı
Selahattin Demirtaş'tan gündeme oturan 'ittifak' açıklamaları
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Atila Sertel ifşa etti TRT SPOR açıklama yaptı
Süleyman Soylu kira eleştirisi yapıp polis amirlerine talimat verdi
Dolarda yeni zirve! Rekor üstüne rekor kırıyor: 7,68'in üzerine çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
İBB burs ödemesi kaç para 2020 kişi başı kaç ne kadar veriliyor?
Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan koronavirüse yakalandı
Erzincan'da çarşaf giyip kuyumcu soymaya kalkıştı! Cezası belli oldu
Malkara'da tarladayken dumanı merak edip arkadaşını aradı evinin yandığını öğrendi
Bakan Adil Karaismailoğlu: Bölgenin lojistik süper gücü olacağız
Hilal Özdemir Hazım Körmükçü ne zaman evlendi çocukları kimdir?
Yorumlar 2 yorum