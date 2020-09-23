Samatta Fenerbahçe'ye gelecek mi? Babasından flaş sözler

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mbwana Samatta'nın babası Mzee Samatta flaş açıklamalarda bulunurken "Oğlum (Mbwana) Samatta ile konuştum ve Aston Villa'dan ayrılacağı haberlerinin doğru olmadığını bana söyledi.'' dedi.

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İngiltere Premier League takımlarından Aston Villa forması giyen ve Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alan Mbwana Samatta'nın babası Mzee Samatta flaş açıklamalarda bulundu.

'Ayrılık haberleri doğru değil'

AZAM TV'ye konuşan Mzee, "Oğlum (Mbwana) Samatta ile konuştum ve Aston Villa'dan ayrılacağı haberlerinin doğru olmadığını bana söyledi. Oğlum ayrıca bana Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve West Bromwich'ten teklif almadığını söyledi. Şu an hiçbir takıma transfer olmayacak ve Aston Villa'da kalmaya devame decek" dedi.

'İngiltere'de kalmasını istiyorum'

Oğlunun İngiltere dışında forma giymek istemediğini belirten Mzee, "Samatta medyadaki tüm haberleri okuyor ve şu an masada herhangi bir anlaşma yok. İngiltere dışında değil İngiltere'de oynamak istediği için orada kalmaya devam edecek. Ben de ona İngiltere'de kalmasını tavsiye ettim. Eğer West Brom'dan bir teklif gelirse anlaşmayı kabul etmesini söyledim. Eğer Aston Villa bırakmaya hazırsa... İngiltere'de kalmasını istiyorum çünkü dünyanın en büyük liginde onu oynarken görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

'İlk tercihi Aston Villa'

Samatta'nın Belçika'ya geri dönmeyeceğini de kaydeden Mzee, "Samatta, Belçika'da oynadı ve oraya geri dönmesinin iyi olacağını düşünmüyorum. Ama sonuçta oğlumun isteği futbol oynamak ve Aston Villa ile 4.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Onu transfer etmek isteyen 40 milyon pound ödemek zorunda ve biz Aston Villa'dan ayrılmasını istemiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.