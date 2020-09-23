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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında 27 eylül pazar akşamı saat 19:00'da oynanacak  Galatasaray - Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Hakem Ali Palabıyık, Süper Lig kariyerinde şimdiye kadar Fenerbahçe'nin 30 karşılaşmasında görev alırken, Galatasaray'ın 25 maçını yönetti.

Ali Palabıyık'ın daha önce yönettiği derbiler
2-0 Beşiktaş-F.Bahçe
1-3 G.Saray-Trabzon
0-0 G.Saray-Beşiktaş
2-2 Beşiktaş-Trabzon
2-1 Trabzon-F.Bahçe
1-1 Trabzon-G.Saray
4-1 Trabzon-Beşiktaş
1-1 F.Bahçe-Trabzon
1-1 F.Bahçe-G.Saray
2-2 Beşiktaş-G.Saray
2-1 F.Bahçe-Beşiktaş
2-2 Beşiktaş-G.Saray

Haftanın görev alan hakemleri şöyle: 

25 Eylül Cuma 
20:00 Fatih Karagümrük  - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

26 Eylül Cumartesi 
13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa  (Hüseyin Göçek)

16:00 Göztepe  - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)

19:00 Trabzonspor  - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

27 Eylül Pazar 
13:30 Çaykur Rizespor  - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)    

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)

19:00 Galatasaray  - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

28 Eylül Pazartesi 
20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)

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