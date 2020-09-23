Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında 27 eylül pazar akşamı saat 19:00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Hakem Ali Palabıyık, Süper Lig kariyerinde şimdiye kadar Fenerbahçe'nin 30 karşılaşmasında görev alırken, Galatasaray'ın 25 maçını yönetti.
Haftanın görev alan hakemleri şöyle:
25 Eylül Cuma
20:00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)
26 Eylül Cumartesi
13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)
16:00 Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)
19:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)
27 Eylül Pazar
13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)
16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)
19:00 Galatasaray - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
28 Eylül Pazartesi
20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)