Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan koronavirüse yakalandı
Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan koronavirüse yakalandı. Başkan Aslan sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.Abone ol
ADANA’da Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Saadettin Aslan, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını kaydetti. Aslan, paylaşımında, “Şu an sağlık durumum gayet iyi. 14 gün boyunca karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve görevimin başına döndüğümde Karaisalımız için daha çok çalışmak dileğiyle. Hepinize saygılar, sevgiler, kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.
Değerli dostlarım, dün akşam gribal enfeksiyon şikayeti nedeniyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an sağlık durumum gayet iyi. 14 gün boyunca karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla.— Saadettin Aslan (@saadettinaslan) September 23, 2020