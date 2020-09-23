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Antalya'da ağabeyine attığı mesaj sonrası intihar etti

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da ağabeyine yer söyleyip 'beni al' diye mesaj atan Uğur B. (24), tüfekle kalbine ateş ederek intihar etti. Acılı ağabey, kardeşinin cansız bedenini gözyaşları içerisinde sırtladı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur B., akşam saatlerinde ağabeyi Ramazan B.'ye 'Arı kovanlarımızın bulunduğu yerden beni al' diye mesaj attı. Mesajı gören Ramazan B., kardeşini arayıp cevap alamayınca hemen yola çıktı.

Kardeşinin bulunduğu bölgeye giden Ramazan B., Uğur B.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Kardeşini aracına bindiren Ramazan B., yakında bulunan hastaneye götürdü. Kalbine ateş ettiği belirlenen Uğur B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Uğur B.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından kardeşinin cenazesini teslim alan Ramazan B., gözyaşı döktü.

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