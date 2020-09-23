Aboubakar, 3 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş'a geliyor

Santrafor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak üzere.

Abone ol

2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü ile şartlarda anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

Yapılacak kontrollerde olumsuz bir durumla karşılaşılmaması halinde Vincent Aboubakar ile ücretinin önemli bir kısmı performansa dayalı olacak şekilde sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ın bu transfer için Porto'ya bonservis bedeli ödemeyeceği de alınan bilgiler arasında.