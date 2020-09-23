BIST 1.105
DOLAR 7,68
EURO 9,00
ALTIN 466,24
HABER /  BEŞİKTAŞ

Aboubakar, 3 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş'a geliyor

Demirören Haber Ajansı

Santrafor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak üzere.

Abone ol

2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü ile şartlarda anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

Yapılacak kontrollerde olumsuz bir durumla karşılaşılmaması halinde Vincent Aboubakar ile ücretinin önemli bir kısmı performansa dayalı olacak şekilde sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ın bu transfer için Porto'ya bonservis bedeli ödemeyeceği de alınan bilgiler arasında.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Atila Sertel ifşa etti TRT SPOR açıklama yaptı
Süleyman Soylu kira eleştirisi yapıp polis amirlerine talimat verdi
Dolarda yeni zirve! Rekor üstüne rekor kırıyor: 7,68'in üzerine çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ucuz doğalgaz faturası için tarih verdi
Erol Mütercimler hakkında iddianame! 1.5 yıla kadar hapis istemi
Bill Gates'ten korona senaryosu! Salgının biteceği tarihi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Barış Doster 'Soldan geçinen müflis enteller' yazısında bombaladı
Covid-19'a yakalanmıştı! Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
Hamilelikte aşırı kafein tüketimine dikkat! Kahve bebeğin obezite riskini artırıyor
23 Eylül ders programı EBA lise ders saatleri kaçta başlıyor?
Şota Arveladze koronavirüse yakalandı
İlkokul 21 -25 eylül haftalık ders programı EBA giriş saatleri
Yorumlar