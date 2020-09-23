Aziz Yıldırım'dan operasyon sözleri: Baronları temizlemek şart

Fenerbahçe'yi 20 yıl yöneten ve 2011'de, cemaat operasyonuyla cezaevine atılan eski Aziz Yıldırım, “Futbolda baronları temizlemek şart.'' dedi.

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Fenerbahçe Kulübü efsane başkanı Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen'in 'Futbolda temiz eller operasyonu yapılmalı' sözlerinden sonra Sözcü'ye konuştu.

''Baronları temizlemek şart''

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Aziz Yıldırım, ''Yıllar önce Türk futbolunun baronlar tarafından yönetildiğini söylemiştim. ‘Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi huyu vardır' cümlesi bir kez daha kanıtlandı ve gerçek ortaya çıktı. Baronları temizlemek şart. İsimler üzerinde durmuyorum! Daha o kadar konu ve olay var ki… 2016 yılında avukatlarımız, medyayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu… Ona bakın!

''Spor basınındaki baronlar artık bıraksın''

Türk spor tarihinde uzun yıllar yazarlık yapanların hepsinin bırakması lazım. Spor basınındaki baronlar artık bıraksın. Yeni bir dönem başlasın. Ama o baronlar da oturup kahvelerde, lokantalarda Türk sporunu idare etmesinler…”