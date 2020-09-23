Hastanelerde kullanılan birçok antiseptik dezenfektan sahte

Merkez İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şapcı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazdığı mektupla ülke genelinde kullanılan antiseptik ve dezenfektanların büyük bölümünün sahte olduğunu yazdı.

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Merkez İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şapcı, hastanelerde kullanılan birçok antiseptik dezenfektanın da sahte ve koruma özelliğinden yoksun olduğunu, bu yüzden insanların hastane mikrobundan öldüğünü bildirip halen hastanelerin kullandığı 33 marka sahte ürünün listesini Bakan Koca'ya iletti.

Etkili dezenfektan nasıl olmalı?

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Şapcı, antiseptik dezenfektanların yasa gereği ‘ilaç' kabul edilmesinden dolayı sadece ilaç fabrikalarında bilimsel yollarla üretilmesi gerektiği halde merdiven altı tesislerde standart dışı ve koruyucu özelliği bulunmadan üretildiğini söyledi. Şapcı, bu ürünlerin virüsten koruyabilmesi için içerisinde en az yüzde 10 oranında povidon-iyot bulunması gerektiğini, ancak sahte ürünlerde bu oranın yüzde 3.3'lere kadar düştüğünü, bunun da virüsün yayılmasında kritik rol oynadığını bildirdi.

33 antiseptik dezenfektan listesi

Mehmet Şapcı, mektubunda hastanelerde kullanılan ve sahte olduğunu tespit ettikleri 9 markaya ait 33 antiseptik dezenfektan ürünün isim listesine de yer verdi.

Listede hastanelerde, ameliyatlarda, pansumanlarda, hastanın mikrop kapmaması için kullanılan ve yüzde 10 povidon-iyot ihtiva etmesi gereken, ancak hiçbirinin üretim yeri Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmeyen, GMP sertifikası bulunmayan sahte ürünlerin piyasa numune analiz sonuçları yer alıyor.