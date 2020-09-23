Akkuyu NGS'de ikinci ünitede reaktör temeli tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci güç ünitesinde, reaktör ve türbin binalarının temel plakaları için yürütülen beton dökme çalışmaları bitti.

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Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan açıklamaya göre, santralin ikinci güç ünitesinde reaktör binası temel plakasının en iyi şekilde sertleşmesini sağlamak için temele 2 bin 451 ton betonarme demiri döşendi.

Söz konusu demir miktarı, Eyfel Kulesi’ndeki tüm metal yapıların ağırlığının üçte birine eşit seviyede bulunurken, betonarme demirinin tasarlanan konumda tutulması için metal karkas kullanıldı.

Alanı 6 bin 864 metrekare, yüksekliği 2.6 metre, derinliği ise 78 metrenin üzerinde olan temel plakasına 17 bin metreküp beton döküldü.