İstikşafi nedir ne anlama geliyor TDK İstikşafi görüşme ne demek?

Siyasilerin son günlerde dile getirdiği istikşafi görüşme vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dilimize Arapça'dan giren istikşafi kelimesinin anlamı TDK'ya göre açınsama olarak da tanımlanmıştır.Peki, istikşafi nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, istikşafi sözcüğünün manası ve detaylı bilgiler

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Son günlerde siyasilerin çok sık kullandığı iştikşafi görüşmeler kelimesi merak konusu oldu. İstikşafi kelimesi birden fazla anlam taşıyabilmektedir. İstikşafi, Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK verilerine göre araştırma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin kökeni 1500 yıllarda yer alan bazı kaynaklarda da rastlandığı gibi uzun yıllara dayanmaktadır. İstikşafi, bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır.

Eski kaynaklarda istikşafi kelimesi için genellikle çıkarsama anlamı görülmekte olsa da güncel dilde yoklama anlamı ile moda olmuştur.