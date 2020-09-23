Erol Mütercimler hakkında iddianame! 1.5 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, akademisyen Erol Mütercimler hakkında 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçu kapsamında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı.

Varank ve Erdoğan'ın da bulunduğu 16 kişiden suç duyurusu

Mütercimler'in ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden ve siyasetçilerden tepki yağmıştı. Mütercimler'in İmam Hatip Lisesi öğrencileri hakkında kullandığı hakaret içerikli sözler üzerine içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu 16 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"İstediklerimi tam olarak dile getiremedim"

Şikayetin ardından Mütercimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan Mütercimler, program sırasında çok yorgun olduğunu bu nedenle söylemek istediklerini tam olarak dile getiremediğini, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Mütercimler'in canlı yayında sarf ettiği sözlerin toplumun belirli bir kesimini teşkil eden ve eğitim kurumu olan imam hatip okullarından mezun olmuş kişilere karşı yayın yolu ile alenen tahkirde bulunduğuna kanaat getirerek 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçu kapsamında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.