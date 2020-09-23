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Bursa'da adım başı 900 toplamda 32 bin 400 lira ceza

İhlas Haber Ajansı

Bursa polisi en kritik bölgeyi abluka altına aldı, adım başı 900, toplamda 32 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüsün en yaygın olduğu ve maske mesafe kurallarının ihlal edildiği Çarşamba ve Altıparmak Mahallesi'nde denetim yaptı.

Şok denetimde Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik bizzat denetimlerde yer alırken, maske takmayan vatandaşları yanına çağırıp önce uyardı sonrasında ceza kesti. Denetimlerde maske takmayan 36 kişiye toplamda 32 bin 400 lira cezai işlem uygulandı. Diğer yandan, 2 ticari taksi durağı, 1 tekel bayi, 14 kafe, 2 pastane, 7 kahvehane/çay ocağı, 11 içkili lokanta/restoran, 6 kuaför ve 2 şarküteri denetlendi.

4 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilip tutanak tutuldu. Şok denetimlerin sürekli devam edeceği öğrenildi.

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