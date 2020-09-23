İstanbul'da hiçbir belirti yokken pozitif çıkan hasta: Şu an sokakta aranızda olacaktım...

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 pozitif olarak karantinadaki kişilere her gün düzenli kontrol yapıyor. Sarıyer'de evinde karantinada bulunan bir hasta, 'Ben testi hiçbir belirti, semptom yaşamadan yaptırdım. Bu testi yaptırmamış olsaydım şu an sokakta aranızda olacaktım.' dedi.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta ve temasta bulunan karantina dönemini evlerinde geçiren kişilerin listesi her gün ilçe sağlık müdürlüğü tarafından polis merkezlerine bildiriliyor. Polis merkezlerinde ise bu kişilerin kontrolü için ayrı ekipler oluşturulmuş durumda. Her sabah kendilerine gelen listeyi alan polis memurları evde karantinada bulunan kişilere, evde kalmamaları, sokağa çıkmaları dahilinde hem idari hem de adli işlem yapılacağını belirtiyorlar. Bu kişilerin ihtiyaçları olduğunda ise rahatlıkla 155’i ya da polis merkezini aramaları isteniyor.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüekiplerinin kanantinada kalanlara yönelik denetimini gazeteciler de izledi. Emirgan Polis Merkezi Amirliği’nde bulunan polis memurları ayrıca bir evde karantinada bulunan ailelere de ziyarette bulundu.

"En basitinden ekmeğinizi bile alamıyorsunuz"

Sosyal mesafe kuralına göre ziyaret edilen 3 kişilik aileden 2 kişinin testi pozitifti. Evde karantinada bulunan hasta, “Benim geçen hafta cuma akşamı pozitif, eşimin ise pazartesi pozitif olduğu ortaya çıktı. O günden beri evdeyiz. Nerdeyse hiç belirti, semptom yaşamadan test yaptırdım ve pozitif çıktı. Biz aile olarak ciddi korunuyor ve iyi izole ettiğimizi düşünüyorduk. Gerçekten dikkat etmek lazım. Kalabalıklara karışmamamız lazım. Ben testi hiçbir semptom olmadan yaptırdım. Bu testi yaptırmamış olsaydım şu an sokakta aranızda olacaktım. En basitinden ekmeğinizi bile alamıyorsunuz. Komşular yardımcı oluyor. Evde bile maskeliyiz. Kızımızın ise negatif ama o da karantinada” diye konuştu.

"O günden beri de evdeyim"

Tarabya Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı polisler ise gittikleri başka bir evde bulunan hasta ise, “Ev hanımıyım. Aslında dışarı çıkan biri de değilim. Ancak belirtiler olunca test yaptırdık. Pozitif çıktı. O günden beri de evdeyim. Eşim ve çocuğum da evde” dedi.