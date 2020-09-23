Mersin'de 32 dakikada ortalığı birbirine kattı! Rahatlığı pes dedirtti
Mersin'de yolda park halinde duran arabayı durduk yere tekmeleyen ve taşla zarar veren kişi, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.
32 dakika boyunca dinlene dinlene arabaya 37 bin liralık zarar veren kişi, rahat tavırlarıyla pes dedirtti. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs suçlamaları kabul etmezken, araba sahibi şüphelinin gereken cezayı almasını istiyor.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen hafta cumayı cumartesiye bağlayan gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, İsmail Turgay Uçak isimli vatandaşın arabasına zarar verildi.
Sabah arabasının yanına gelen Uçak, şoka uğradı. Arabasının çeşitli yerlerinden zarar gördüğünü gören Uçak, durumu polise bildirerek, bunu yapan kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.
32 dakika boyunca parçaladı
İsmail Turgay Uçak (34), geçtiğimiz cumartesi günü arabasının yanına geldiği zaman şoka uğradığını söyledi. Geldiğinde arabasının parçalandığını gördüğünü vurgulayan Uçak, “Kamera görüntülerini izlediğimde 32 dakika boyunca bir kadının arabamı parçaladığını gördüm. O anları izleyince şok oldum. Mersin’in göbeğinde ve gelip geçen insanlar olmasına rağmen, hiç kimsenin tepki vermemesine, polisi aramamasına da çok şaşırdım. 32 dakika boyunca gidiyor, geliyor arabama tekme atıyor, aynasını kırıyor, arabanın direğine vuruyor. Bunların dışında arabamı çiziyor, arka stop lambamı kırıyor, cama zarar veriyor. Gerçekten şaka gibi. Resmen arabamı parçalamış” dedi.