Mersin'de 32 dakikada ortalığı birbirine kattı! Rahatlığı pes dedirtti

32 dakika boyunca parçaladı

İsmail Turgay Uçak (34), geçtiğimiz cumartesi günü arabasının yanına geldiği zaman şoka uğradığını söyledi. Geldiğinde arabasının parçalandığını gördüğünü vurgulayan Uçak, “Kamera görüntülerini izlediğimde 32 dakika boyunca bir kadının arabamı parçaladığını gördüm. O anları izleyince şok oldum. Mersin’in göbeğinde ve gelip geçen insanlar olmasına rağmen, hiç kimsenin tepki vermemesine, polisi aramamasına da çok şaşırdım. 32 dakika boyunca gidiyor, geliyor arabama tekme atıyor, aynasını kırıyor, arabanın direğine vuruyor. Bunların dışında arabamı çiziyor, arka stop lambamı kırıyor, cama zarar veriyor. Gerçekten şaka gibi. Resmen arabamı parçalamış” dedi.