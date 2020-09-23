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Beşiktaş'ta Mario Balotelli yeniden gündeme geldi

Beşiktaş'ta, daha önce veto edilen Mario Balotelli sesleri yeniden yükselmeye başladı. Siyah-beyazlı takımın transfer koşullarına en uygun isim olarak Balotelli ön plana çıkarken, yöneticilerin Sergen Yalçın'a 'elimizi çabuk tutmazsak...' dediği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta forvet transferi belirsizliğini korurken daha önce Sergen Yalçın'ın veto ettiği Mario Balotelli yeniden gündeme geldi. İtalyan golcü, listedeki isimler arasında mali şartlara en uygun isim olarak öne çıkıyor. Çünkü siyah-beyazlı yönetim yeni forvet için ne bonservis ödemek istiyor, ne de 2 milyon euro'nun üzerinde bir maaş.

Bu şartlara uyduğu için İtalyan forvetin, Sergen Yalçın'ın "risk" görmesine rağmen transfer edilme ihtimali hala geçerliliğini koruyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin Sergen Yalçın'a, Genoa'nın da Balotelli için devreye girdiğini söyleyerek, "Elimizi çabuk tutmazsak, onu da kaçıracağız" dedikleri iddia edildi.

Balotelli ise düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor. Golcü futbolcu, Türkiye'ye sıcak bakıyor. Geçen sezonu Serie A ekiplerinden Brescia'da geçiren İtalyan forvet 19 maçta 5 gol kaydetti.

30 yaşındaki Balotelli, kariyerinde sırasıyla Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya ve Brescia formalarını giydi.

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