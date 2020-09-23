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Trabzonspor, Vitor Hugo transferini bitirdi

Trabzonspor, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen savunma oyuncusu Vitor Hugo ile el sıkıştı.

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Trabzonspor, Vitor Hugo transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı yıldızla 4 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya varan bordo-mavililer, oyuncunun kulübü Palmeiras'la da uzun süren pazarlıklar sonunda el sıkıştı.

Palmeiras, daha önce Fırtına'nın oyuncuyu kiralamak için yaptığı 3 teklifi de reddetti. Görüşmeler bonservis bedeli üzerinden devam ederken tarafların ortak bir noktada buluşmaya yakın olduğu bildirildi.

Hugo ve Palmeiras'a imzalamaları için gerekli evraklar gönderildi. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla geçen sezon Beşiktaş da ilgilenmişti.

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