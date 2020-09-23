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Fransa’da son 24 saatte 10 bin 8 koronavirüs vakası

FRANSA'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 8 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 468 bin 69’a ulaştı.

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Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısının önüne geçilemiyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 8 vaka sayısı tespit edildiği, 68 kişinin de hastanelerde hayatını kaybettiği bildirildi.

Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 468 bin 69'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 416'ya yükseldi.

Son bir haftada 4 bin 244 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 651 kişinin de yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

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