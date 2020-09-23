İstanbul'da meslektaşına kargoyla kaşar ve salatalık gönderen öğretmene dava açıldı

İSTANBUL'da aralarında sorun olan Esra Ş. adlı (28) öğretmene, kutuya koyduğu salatalık ve kaşarı iki öğrencisini kullanarak kargolayan öğretmen Tuğba Ç. (31) hakkında 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı.

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Şişli'de Öğretmen Tuğba Ç.'nin, kendisine kötü davranılması nedeniyle bir süredir travma yaşadığı iddia edilirken, eylemi de genç meslektaşından intikam almak için öğrencilerini de kullanarak hazırladığı iddia edildi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, 7 Mayıs'ta gelen kargo ile şaşkına dönen öğretmen Esra Ş. ise soluğu adliyede aldı.

3 yıl hapsi isteniyor

Savcılık, genç öğretmen Esra Ş.'yi taciz eden meslektaşı ve öğrencileri hakkında 'cinsel taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.