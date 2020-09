Esra Erol 'başımıza taş yağacak' dedi! Evli komşuyu kaçıran Cengiz'in ahlaksız itirafları

Komşu Cengiz de pişkin çıktı

Salı günü Esra Erol bu kez Esra Karakuş'un kaçtığı Cengiz'i canlı yayına çıkardı. Genç kadından 28 yaş büyük olan Cengiz, her söylediği sözle stüdyoda infial yarattı. Esra Erol, Cengiz Bey'e stüdyoya girer girmez 'komşu ne demek' diye sordu. Cengiz, 'Komşu can demek, dost demek, gerektiği yerde yardım etmek, gerektiği yerde her türlü müdahaleyi yapmak' karşılığını verdi.