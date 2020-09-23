Esra Erol 'başımıza taş yağacak' dedi! Evli komşuyu kaçıran Cengiz'in ahlaksız itirafları
Esra Erol'da programında 28 yaş küçük evli komşusu ile kaçan Cengiz itirafları ile pes dedirtti. Esra Karakuş, eşini 2 yıl bu adamla aldattığını kızının da ondan olduğunu itiraf etmişti. Cengiz öyle itiraflar yaptı ki Esra Erol çileden çıktı
Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşmişti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı. Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken 'ahlaksızlığının' zirvesine çıktı. Ferdi Karakuş bu yüzleşmede küçük kızının kendisinden olmadığını öğrendi. Ferdi'nin 'abim, babam gibi' diyerek sürekli evlerinde konuk ettiği komşusu Cengiz ise salı günü ekrana çıktı. Cengiz'in pişkinlikle yaptığı ahlaksız itiraflar karşısında Esra Erol 'Vallahi bu kez başımıza taş yağacak' diyerek tepki gösterdi.
Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş, 4 Eylül 2020 günü evden kaçtı. 6 yaşındaki oğlunu komşusuna bırakan Esra Karakuş, "Ben doktora gidiyorum" dedi ve bir daha dönmedi. Ferdi Karakuş, karısı eve dönmeyince polise başvurdu. Çabalarına rağmen karısını bulamayınca Esra Erol'a çıkan Ferdi Karakuş, karısını günler sonra buldu. Ancak ortaya öyle gerçekler çıktı ki adam hayatının şokunu yaşadı. Karısı, Esra Erol'un canlı yayına katılıp kocasının gözünün içine bakarak 'Ben Cengiz'i seviyorum onunla kaçtım' dedi.
Kızı da komşudan çıktı
Esra Karakuş'un 'ahlaksız' itirafları bu kadarla sınırlı değildi. Kendisinden 28 yaş büyük olan Cengiz ile tam 2 yıldır bu ilişkiyi sürdürüyordu. Hatta Ferdi'nin 4 aylık kızı sandığı Ecrin de Cengiz'dendi. Cengiz de kızın kendisinden olduğundan haberdardı ve 40'ını çıkarma kutlamasına katılıp fotoğraf çektirmişti. Ferdi kızının kendisine ait olmadığını öğrenince göz yaşlarına boğuldu. İzleyiciyi ve Esra Erol'u çileden çıkaran ise Esra Karakuş'un tüm olanları büyük bir gururla ve övünerek anlatmasıydı.
Komşu Cengiz de pişkin çıktı
Salı günü Esra Erol bu kez Esra Karakuş'un kaçtığı Cengiz'i canlı yayına çıkardı. Genç kadından 28 yaş büyük olan Cengiz, her söylediği sözle stüdyoda infial yarattı. Esra Erol, Cengiz Bey'e stüdyoya girer girmez 'komşu ne demek' diye sordu. Cengiz, 'Komşu can demek, dost demek, gerektiği yerde yardım etmek, gerektiği yerde her türlü müdahaleyi yapmak' karşılığını verdi.