Esra Erol 'başımıza taş yağacak' dedi! Evli komşuyu kaçıran Cengiz'in ahlaksız itirafları

Kızı da komşudan çıktı

Esra Karakuş'un 'ahlaksız' itirafları bu kadarla sınırlı değildi. Kendisinden 28 yaş büyük olan Cengiz ile tam 2 yıldır bu ilişkiyi sürdürüyordu. Hatta Ferdi'nin 4 aylık kızı sandığı Ecrin de Cengiz'dendi. Cengiz de kızın kendisinden olduğundan haberdardı ve 40'ını çıkarma kutlamasına katılıp fotoğraf çektirmişti. Ferdi kızının kendisine ait olmadığını öğrenince göz yaşlarına boğuldu. İzleyiciyi ve Esra Erol'u çileden çıkaran ise Esra Karakuş'un tüm olanları büyük bir gururla ve övünerek anlatmasıydı.