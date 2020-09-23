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Kartal'da 23 yaşındaki genç canına kıydı

İhlas Haber Ajansı

KARTAL'da ablasıyla kalan Recep Can Özmen (23), evde yalnız olduğu sırada eline aldığı pompalı tüfekle intihar etti. Eve gelen ablası acı manzarayla karşılaştı. İntihar eden genç hakkında konuşan bir komşu, ' Gayet düzgün ve çok iyi biriydi' dedi.

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Olay Orhantepe Mahallesi Hamitbey Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesinin memlekette olduğu Recep Can Özmen (23) ablasıyla birlikte yaşıyordu. Ablasının işte olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan pompalı tüfeği eline alan genç başına dayayarak tetiği çekti. Pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İşten çıkıp eve gelen ablası gördüğü acı olay karşısında şok geçirdi. Durumun polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Acı olayı öğrenen yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışma sonucu gencin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.

"Gayet düzgün ve çok iyi biriydi"

Olayı anlatan komşu Emin Arıkan,” Recep’in annesi Niğde’den aradı evde bir sesler olduğunu bakmamızı söyledi. Geldiğimizde bu olayı gördük. Eve girmedik polisler vardı. Kendini vurduğunu öğrendik. 23 yaşında bir çocuktu gayet düzgün ve çok iyi biriydi” diye konuştu.

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