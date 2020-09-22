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Hastanedeki rezaletle ilgili soruşturma!

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntülerin ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamanın devamında, "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

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